İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI: 23 Ocak İzmir baraj doluluk oranları yüzde kaç? İzmir'de uygulanacak bulut tohumlama (yapay yağmur) nedir, nasıl yapılır?

İzmir, 2025'e su yönetimi açısından zorlu bir tabloyla girerken, baraj doluluk oranları ve alternatif yağış artırma yöntemleri kamuoyunun en sıcak gündem maddeleri arasında yer alıyor. İZSU tarafından paylaşılan güncel veriler, kentin su güvenliği konusunda kısa ve orta vadeli risklere işaret ediyor. Peki, 23 Ocak İzmir baraj doluluk oranları yüzde kaç? İzmir'de uygulanacak bulut tohumlama (yapay yağmur) nedir, nasıl yapılır? Detaylar...

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar, uzun süredir mevsim normallerinin altında kalan yağışlar nedeniyle ciddi bir baskı altında. İZSU'nun en güncel ölçümleri, özellikle kentin ana su kaynaklarında kritik seviyelere ulaşıldığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu tablo, yalnızca geçici bir kuraklık dalgası değil; iklim değişikliğinin Ege Havzası üzerindeki kalıcı etkilerinin de somut bir göstergesi.

GÜNCEL VERİLERE GÖRE BARAJ BARAJ DURUM

23 Ocak itibarıyla açıklanan bu veriler, İzmir'in toplam depolanabilir su kapasitesinin büyük bölümünün kullanılamaz durumda olduğunu ortaya koyuyor. Su yönetimi uzmanları, mevcut oranların devam etmesi halinde yaz aylarında zorunlu tasarruf önlemleri ve kademeli su kesintilerinin gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Bu noktada yalnızca baraj doluluk oranlarına odaklanmak yeterli değil. Kişi başı günlük su tüketimi, tarımsal sulama yöntemleri ve kayıp-kaçak oranları da İzmir'in su denkleminde belirleyici rol oynuyor. Yetkililer, özellikle kentsel şebekede kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesinin, kısa vadede "yeni bir baraj yapmaktan" daha etkili sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

23 OCAK İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

Tahtalı Barajı: %0,65

İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı'da doluluk oranı neredeyse sıfıra indi. Bu seviye, geçmiş yıllarla kıyaslandığında tarihsel bir dip nokta olarak değerlendiriliyor.

Balçova Barajı: %11,65

Kentsel kullanım açısından destekleyici rol oynayan Balçova Barajı, sınırlı kapasitesi nedeniyle kuraklıktan hızlı etkilenen tesisler arasında.

Ürkmez Barajı: %7,83

Özellikle yaz aylarında bölgesel talebi karşılayan Ürkmez'deki düşük seviye, kırsal alanlarda da su stresinin arttığını gösteriyor.

Güzelhisar Barajı: %41,46

Mevcut tabloda şehrin en iyi durumdaki barajı olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, bu oranın tek başına güven verici olmadığını, sürdürülebilirlik için yeterli yağışın şart olduğunu vurguluyor.

Gördes Barajı: %0

Tamamen kuruyan Gördes Barajı, plansız su transferi ve iklim koşullarının birleştiğinde nasıl bir sonuç doğurabileceğinin çarpıcı bir örneği olarak gösteriliyor.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %5,6

Turizm sezonunda artan talep göz önüne alındığında, bu seviye ciddi riskler barındırıyor.

İZMİR'DE UYGULANACAK BULUT TOHUMLAMA (YAPAY YAĞMUR) NEDİR?

Barajlardaki kritik tablo, İzmir'de bulut tohumlama yöntemini yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunda "yapay yağmur" olarak bilinen bu uygulama, aslında atmosferde zaten mevcut olan yağış potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlayan bir iklim mühendisliği tekniği olarak tanımlanıyor.

BULUT TOHUMLAMA NASIL YAPILIR?

Bulut tohumlama sürecinde, yağış bırakma ihtimali bulunan bulutlara higroskopik (nem çekici) kimyasal maddeler enjekte ediliyor. Bu işlem iki temel yöntemle gerçekleştiriliyor:

Havadan uygulama: Uçaklar aracılığıyla, bulutların uygun bölgelerine zamanında ve kontrollü miktarda kimyasal salınımı yapılıyor.

Yerden uygulama: Roket ya da yer tabanlı sistemlerle, kimyasal çekirdekler atmosferin alt katmanlarına gönderiliyor.

Uzmanlara göre yöntemin en kritik aşaması, yoğuşma çekirdeği görevi gören bu maddelerin doğru buluta, doğru zamanda ve doğru miktarda ulaştırılması. Aksi halde istenen yağış etkisi oluşmuyor.