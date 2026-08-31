İzlanda Türkiye CANLI izle! İzlanda Türkiye basketbol maçı nereden nasıl izlenir?

İzlanda deplasmanında parkeye çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler ise İzlanda Türkiye maçı canlı izle, İzlanda Türkiye basketbol maçı hangi kanalda ve nereden izlenir? sorularının yanıtını araştırıyor.

31 AĞUSTOS 2026 İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İzlanda karşısında önemli bir mücadeleye çıkıyor. İzlanda-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir? soruları karşılaşma öncesinde basketbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak ve S Sport, S Sport Plus ile TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

12 Dev Adam'ın İzlanda deplasmanındaki mücadelesini canlı takip etmek isteyen sporseverler, yayın bilgilerini ve TRT 1 uydu frekansını araştırıyor. İzlanda Türkiye CANLI izle araması yapan izleyiciler için karşılaşmanın yayıncı kanalları ve platform bilgileri belli oldu. Peki, İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İzlanda Türkiye basketbol maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm yayın detayları.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak İzlanda-Türkiye maçı 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyük mücadele Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Basketbolseverler karşılaşma saatinde ekran başında olarak milli takımın mücadelesini canlı takip edebilecek.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İzlanda-Türkiye basketbol maçının başlama saati 22.30 olarak açıklandı. Karşılaşmanın Türkiye'deki izleyiciler için yayın saati de 22.30 olacak. Maç öncesinde milli takımın kadrosu ve karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler de sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda-Türkiye karşılaşması S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Televizyon üzerinden karşılaşmayı izlemek isteyenler TRT 1 ve S Sport yayınını takip edebilirken, S Sport Plus kullanıcıları da internet üzerinden mücadeleye erişebilecek.

S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport, karşılaşmayı canlı yayınlayacak kanallar arasında bulunuyor. S Sport yayınlarına Turkcell TV+ 77. kanal üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca platformun internet üzerinden sunduğu yayın seçenekleri de bulunuyor. Kanal numaralarında zaman içerisinde değişiklik yaşanabileceğinden, maç öncesinde güncel platform bilgilerini kontrol etmek gerekiyor.

S SPORT PLUS İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

S Sport Plus üzerinden de İzlanda-Türkiye basketbol maçını canlı takip etmek mümkün olacak. S Sport Plus'ın yayınları internet üzerinden sunuluyor. Platformlarda kanal numarası bulunmadığından karşılaşmayı izlemek isteyenlerin resmi dijital yayın hizmeti üzerinden erişim sağlaması gerekiyor.

TRT 1 İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN

İzlanda-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Fil Box 20, Kablo TV 22, Tivibu 22 ve Turkcell TV+ 21. kanaldan izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları değişebileceği için kullanıcıların yayın öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRT 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TRT 1'i uydu üzerinden izlemek isteyen izleyiciler için verilen frekans bilgileri şöyle:

• Uydu: Türksat 4A (42° E)

• Frekans: 11958 MHz

• Polarizasyon: V - Dikey

• Sembol Oranı: 27500

• FEC: 5/6

Bu bilgilerle uydu alıcısı üzerinden TRT 1 kanalının kurulumu gerçekleştirilebilir. Uydu yayınlarında teknik değişiklikler yaşanabileceğinden, en güncel bilgiler için yayıncının resmi frekans bilgileri dikkate alınmalıdır.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Basketbolseverler, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 22.30'da başlayacak İzlanda-Türkiye karşılaşmasını S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 üzerinden takip edebilecek. Özellikle “İzlanda Türkiye canlı izle” ve “İzlanda Türkiye basketbol maçı hangi kanalda?” şeklindeki aramalar yapan izleyiciler, maç saatinde ilgili yayın platformlarından karşılaşmaya ulaşabilecek.