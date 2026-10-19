Itır Esen kimdir? Menajeri Engin Aykanat ile Paris'te evlenen Gaddar oyuncusunun Miss Turkey tacı neden geri alınmıştı?

Itır Esen adını halasından aldı. Halası Itır Esen, 1975'te Tarık Akan ile oynadığı Bizim Aile filmiyle sinemaya başlayan Yeşilçam oyuncusu. Dedesi ise oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hayri Esen. Ailenin genç Itır'ı bu hafta düğünüyle konuşuldu, çünkü menajeri Engin Aykanat ile Paris'te evlenen Esen, İstanbul'da da büyük bir düğün yaptı.

PARİS'TE NİKÂH, İSTANBUL'DA DÜĞÜN

Çift 6 Eylül 2026'da aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı ve yüzükleri Çağatay Ulusoy taktı. İki hafta sonra, 19 Eylül'de, nikâh Paris'te kıyıldı.

Türkiye'ye dönen çift, yakınları için İstanbul'da bir düğün daha yaptı. Gecede temsili bir nikâh kıyıldı. Şahit yine Ulusoy'du. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mert Koç da davetliler arasındaydı. Sahneye Serdar Ortaç çıktı; Ulusoy ile Koç da bir ara gitarla şarkı söyledi.

ITIR ESEN KİMDİR?

Itır Esen, 1999'da İstanbul'da doğan oyuncu ve model. Fenerbahçe Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde İngilizce öğretmenliği bölümüne girdi. Mankenliğe ise çok daha erken, 14 yaşında başlamıştı; üniversite yıllarında dergi çekimlerinde ve tanınmış modacıların defilelerinde çalıştı.

TACI NEDEN GERİ ALINDI?

Esen'i geniş kitleler 2017'deki Miss Turkey yarışmasıyla tanıdı. 21 Eylül 2017 gecesi jüri onu birinci seçti. Taç başında bir gün kaldı. 22 Eylül'de organizasyon tacı geri aldığını açıkladı. Gerekçe, Esen'in aynı yılın temmuz ayında 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımıydı; organizasyon bu paylaşımı kabul edilemez buldu.

Taç yarışmanın ikincisi Aslı Sümen'e verildi. Sümen, Türkiye'yi Çin'de yapılacak Miss World'de temsil edecekti.

SURVIVOR'DAN GADDAR'A

2019'da Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda yarışmanın YouTube kanalında sunuculuk yaptı. Özel yayınları Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş ile birlikte sundu.

Oyunculuktaki en bilinen işi Gaddar. NOW'da 19 Ocak - 7 Haziran 2024 arasında yayınlanan ve 20 bölüm süren dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy vardı. Esen dizide Dağhan'ın kız kardeşi Yağmur'u oynadı. Ulusoy ile o setten kalan arkadaşlık, nişan ve düğün fotoğraflarına da yansıdı.

EŞİ ENGİN AYKANAT NE İŞ YAPIYOR?

Engin Aykanat, televizyon ve sanat dünyasında menajerlik yapıyor. 2014'te kurduğu Engin Aykanat Management, oyunculara menajerliğin yanında basın ilişkileri ve sosyal medya danışmanlığı da veriyor. Ajansın listesinde eşinin yanında Çağatay Ulusoy ile Bensu Soral da bulunuyor. Aykanat menajerlikten önce kongre ve etkinlik şirketlerinde organizasyon işleri yürüttü.