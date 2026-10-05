İtalya – Türkiye maçında hangi oyuncular cezalı? Milli maçta Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz cezalı mı, neden?

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A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadroda cezalı isimler dikkat çekiyor. Futbolseverler, “İtalya – Türkiye maçında Arda Güler oynayacak mı?” ve “ Barış Alper Yılmaz neden cezalı?” sorularına yanıt arıyor. Belçika maçında görülen kartların ardından iki milli futbolcunun İtalya karşısındaki durumu netlik kazandı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA HANGİ OYUNCULAR CEZALI?

Türkiye-İtalya maçında Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. İki futbolcu da Belçika karşılaşmasında gördükleri kartların ardından cezalı duruma düştü.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA ARDA GÜLER CEZALI MI?

Evet, Arda Güler cezalı. Milli futbolcu, Belçika maçında gördüğü kart nedeniyle ceza aldı ve Türkiye'nin İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI MI?

Evet, Barış Alper Yılmaz da cezalı. Barış Alper Yılmaz, Belçika karşılaşmasında gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü ve İtalya maçında forma giyemeyecek.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Nicolo Fagioli, Sebastiano Esposito, Gianluca Scamacca, Pio Esposito.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül