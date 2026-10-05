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İtalya Türkiye maç özeti ve goller nereden izlenir?

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İtalya Türkiye maç özeti ve goller nereden izlenir?
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İtalya Türkiye maç özeti ve goller, futbolseverlerin en çok aradığı konular arasında. A Milli Takımımızın İtalya ile karşı karşıya geldiği heyecan dolu mücadelenin ardından taraftarlar, "İtalya Türkiye maç özeti nereden izlenir?" ve "Maçın golleri hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın en kritik pozisyonları, gol anları ve maçın geniş özeti yayıncı kuruluşun resmi platformlarında ve dijital kanallarında izleyicilerle buluşuyor. İşte İtalya Türkiye maçının özetini ve gollerini izl

İtalya ile Türkiye arasında oynanan zorlu mücadele sona erdi ve gözler şimdi maçın özet görüntülerine çevrildi. Milli maçı canlı izleme fırsatı bulamayan futbolseverler, İtalya Türkiye maç özetini ve golleri izlemek için internette arama yapıyor. Karşılaşmanın tüm önemli anları, atılan goller ve tartışmalı pozisyonlar resmi yayıncının web sitesi, mobil uygulaması ve YouTube kanalı üzerinden yayımlanıyor. Peki İtalya Türkiye maç özeti nereden izlenir, goller hangi platformda? Tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlı ekibimizin İtalya karşısındaki mücadelesi Türkiye'de ATV'den canlı olarak izlenebilecek. Maç, Azerbaycan'da ise CBC Sport kanalı üzerinden ekrana gelecek. Televizyon başında olamayacak futbolseverler ise karşılaşmayı ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden takip edebilecek.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saatiyle 21.45'te çalacak. İtalya'da yerel saatle 20.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde ATV'de maç öncesi yayınının da yer alması bekleniyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İtalya'nın Bologna kentinde bulunan Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak. Tarihi dokusu ve atmosferiyle bilinen stadyum, İtalya Milli Takımı'nın önemli maçlarına sık sık ev sahipliği yapan arenalar arasında yer alıyor.

ATV HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

Maçı uydu ve dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler için ATV'nin güncel kanal numaraları şöyle:

Platform Kanal Numarası

Digiturk 25

D-Smart 25

Tivibu 24

Turkcell TV+ 24

Kablo TV 24

Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiğinden, maç saatinden önce kullandığınız servisin güncel kanal listesini kontrol etmeniz tavsiye edilir.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ VE GOLLER NEREDEN İZLENİR?

Maçı canlı izleme fırsatı bulamayan futbolseverler, karşılaşmanın geniş özetine ve gol görüntülerine ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden ulaşabilecek. Mücadelenin en önemli pozisyonları, goller ve kritik anlar maçın bitiş düdüğünün ardından yayıncı kuruluşun kanallarında izleyicilerle buluşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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