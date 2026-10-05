İtalya Türkiye ilk 11’ler açıklandı, İtalya Türkiye maçı kadrosunda kimler var kimler yok, eksikler kim?

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Uluslar Ligi'nde gruptaki ilk puanını arayan A Milli Takım için Bologna'da zorlu bir gece bekleniyor. Maç saati yaklaşırken "İtalya- Türkiye maçında kimler oynayacak, milli takımda sakat ve cezalı oyuncu var mı?" soruları futbolseverlerin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Karşılaşmanın ilk 11'leri, yedek kulübeleri ve eksik oyunculara ilişkin bilgiler haberimizde.

MİLLİ TAKIMDA İTALYA ÖNCESİ CEZA ŞOKU

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam İtalya'ya konuk olurken, kadroda önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Ay-yıldızlıların yıldız isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle Bologna'daki kritik mücadelede forma giyemeyecek. İki futbolcunun yokluğu, teknik heyeti hücum hattında değişikliğe gitmek zorunda bıraktı.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI?

İtalya karşılaşması öncesinde A Milli Takım'da Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da Uluslar Ligi'nde oynanan Belçika- Türkiye maçında gördükleri sarı kartların ardından İtalya deplasmanında oynama hakkını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla iki oyuncunun bu maçta kadroda yer almayacağını resmen duyurdu.

ARDA GÜLER İTALYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İtalya karşısında sahada olmayacak. Milli futbolcunun kadro dışı kalmasının nedeni sakatlık değil, Belçika maçında gördüğü sarı kart sonrası düştüğü ceza oldu. Uluslar Ligi'ndeki ilk üç maçın tamamında görev alan Arda'nın yokluğu, milli takımın hücum organizasyonları açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella da maç öncesi basın toplantısında Arda'nın eksikliğine değinerek genç oyuncunun ilk üç karşılaşmada iyi bir performans ortaya koyduğunu vurguladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK?

Galatasaray'ın formasını giyen Barış Alper Yılmaz da İtalya maçında görev yapamayacak. Milli oyuncu, tıpkı Arda Güler gibi Türkiye'nin deplasmanda 3-0 kaybettiği Belçika karşılaşmasında sarı kart gördü ve bir maçlık ceza nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyme şansını yitirdi. Böylece ay-yıldızlılar, hücum hattında farklı görevler üstlenebilen iki etkili oyuncusundan aynı anda yararlanamayacak.

İKİ YILDIZ KAMPTAN AYRILDI

TFF'nin 3 Ekim'de yaptığı açıklamanın ardından Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Takım kampından izinli olarak ayrıldığı bildirildi. İki futbolcunun İtalya maçında oynama ihtimali bulunmadığı için kamp programına devam etmelerine gerek görülmedi. Oyuncuların kamptan ayrılmasıyla birlikte teknik heyet, İtalya karşılaşmasına ilişkin taktik planlamasını mevcut kadro üzerinden şekillendirdi.

EKSİKLER BUNUNLA SINIRLI DEĞİL

Milli takımdaki eksikler yalnızca kart cezalı iki oyuncuyla sınırlı kalmıyor. Vincenzo Montella'nın maç öncesindeki açıklamalarında, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun da İtalya karşısında forma giyemeyeceğini belirtmesi dikkat çekti. Bu tablo, ay-yıldızlıların Bologna'ya hem hücumda hem de orta sahada önemli isimlerden yoksun şekilde çıkacağını ortaya koydu.

MONTELLA'NIN ZOR SINAVI

Kritik eksikler nedeniyle Montella'nın İtalya karşısında nasıl bir ilk 11 tercih edeceği merak konusu oldu. Hücum hattında Arda ve Barış Alper'in yerine görev alacak isimler ile orta sahadaki boşluğun nasıl doldurulacağı, maç öncesinde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Teknik heyetin yapacağı tercihler, maçın kaderinde belirleyici rol oynayabilir.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya-Türkiye karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİLER İLK PUAN PEŞİNDE

Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele eden A Milli Takım, ilk üç maçından puan çıkaramadı. Ay-yıldızlılar, önemli eksiklere rağmen bu akşam Bologna'da gruptaki ilk puanını almak için sahaya çıkacak.

İlk 11: