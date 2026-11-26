İtalya Türkiye canlı izle, basketbol maçı full HD canlı izleme linki var mı soruları maç öncesinde basketbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İtalya Türkiye maçı bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden full HD kalitede internetten de izlenebilecek. Maç ayrıca S Sport ve S Sport Plus'tan da canlı takip edilebilecek.

İTALYA TÜRKİYE CANLI İZLE

İtalya Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 56. kanal

D-Smart: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

Karşılaşma ayrıca S Sport'tan da yayınlanacak. S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor.

İTALYA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

İtalya Türkiye maçını internetten canlı izlemek isteyenler, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabiliyor. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. TRT Spor'un canlı yayınını izlemek için tabii'nin ücretsiz üyeliği yeterli oluyor. Maç ayrıca S Sport Plus üzerinden internetten takip edilebilecek.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI FULL HD DONMADAN NASIL İZLENİR?

Maçı yüksek görüntü kalitesinde ve kesintisiz izlemek isteyenlerin, telif hakkı ihlali içeren ve güvenlik riski taşıyan korsan yayın siteleri yerine TRT Spor, tabii ve S Sport gibi resmi yayın kanallarını tercih etmesi öneriliyor. Resmi yayınlar, donma ve kesinti yaşanmadan full HD kalitede izleme imkânı sunuyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanacak. Maç, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu kapsamında yapılacak.

12 DEV ADAM'IN DURUMU NE?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Türkiye, Avrupa'dan Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu. 12 Dev Adam, İtalya maçının ardından 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da İzlanda'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

Maçın yerini yine Roma, PalaEur olarak yazdım. Yapıştırdığın metinde Bologna, Segafredo Arena yazıyor, ama bu bilgi doğru değil.