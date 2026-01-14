İstanbulspor Trabzonspor maçı kaç kaç MAÇ SONUCU? İstanbulspor Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Kupa yolunda kritik viraj! İstanbulspor - Trabzonspor randevusunda futbolseverler "Maç kaç kaç bitti?" ve "Goller kimden geldi?" sorularına yanıt arıyor. ZTK grup mücadelesinde karşı karşıya gelen iki ekibin sergilediği performans ve maç sonucu futbol dünyasında geniş yankı uyandıracak. Karşılaşmanın canlı anlatımı, şifresiz yayın bilgileri ve müsabakanın ardından fileleri havalandıran isimlerin yer aldığı tam maç özeti haberimizde yer alıyor.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı, İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaki dev mücadele ile devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşma, kupanın resmi yayıncısı olan A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak olan maç, HD kalitesinde izlenebilecek.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MÜCADELESİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Kupada tur mücadelesi verecek olan iki ekibin randevusu, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü (Bugün) gerçekleşecek. Takvimlerin bu önemli maçı işaret ettiği günde, tüm gözler İstanbul'daki sahada olacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hakemin ilk düdüğüyle başlayacak olan bu heyecan dolu müsabakanın başlama saati 18:00 olarak belirlendi. Maç öncesi analizler ve saha içi ısınma hareketleri, maç saatinden hemen önce canlı yayında ekranlara gelecek.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu kritik kupa maçı, İstanbul'un ev sahipliğinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nun çimlerinde oynanacak. İstanbulspor, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayarak grup aşamasında avantaj arayacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ? (CANLI SKOR)

Müsabaka henüz tamamlanmadığı için net bir skor bilgisi bulunmamaktadır. Karşılaşma başladığı andan itibaren canlı anlatım ve anlık skor takibi ile maçın gidişatını A Spor üzerinden veya dijital platformlardan takip edebilirsiniz. Maçın ardından gollerin videoları ve geniş özeti yine aynı platformda yer alacak.

A SPOR CANLI İZLEME: GÜNCEL FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyondan veya internet üzerinden takip etmek isteyenler için platform numaraları şu şekildedir:

Digiturk: 88. Kanal

D-Smart: 80. Kanal

Tivibu: 81. Kanal (veya 381)

Turkcell TV+: 74. Kanal

Kablo TV: 142. Kanal

Vodafone TV: 71. Kanal

Uydu: Türksat 4A (Frekans: 12053 Mhz, Symbol Rate: 27500, Polarizasyon: Yatay - H)