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İstanbul'da eğitim veren üniversitelerin 2026-2027 akademik yılı takvimlerinde 2027 Avrupa Oyunları nedeniyle düzenlemeye gidildi. Yükseköğretim Kurulu'nun talebi doğrultusunda yapılan değişiklikle bazı üniversitelerde bahar dönemi derslerinin bitiş tarihleri öne çekildi. Peki, İstanbul'daki üniversiteler erken mi kapanacak? Bu yıl üniversiteler neden 1 ay erken kapanıyor? Detaylar...

İSTANBUL'DAKİ ÜNİVERSİTELER ERKEN Mİ KAPANACAK?

İstanbul'daki üniversitelerin 2026-2027 akademik yılında bahar dönemi takvimleri öne çekilecek. Düzenleme, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da gerçekleştirilecek olması nedeniyle akademik takvimlerde değişiklik yapılmasını içeriyor.

BU YIL ÜNİVERSİTELER NEDEN 1 AY ERKEN KAPANIYOR?

Üniversitelerin bu yıl yaklaşık bir ay erken kapanmasının nedeni, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenecek olması. Avrupa'nın başarılı sporcularını bir araya getirecek organizasyon, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Organizasyon nedeniyle İstanbul'daki üniversitelerin 2026-2027 eğitim dönemine ilişkin akademik takvimlerinde değişiklik yapıldı. Yükseköğretim Kurulu'nun üniversitelere bildirdiği düzenleme kapsamında akademik yılın normal takvimden yaklaşık bir ay önce tamamlanması öngörüldü.

Düzenlemenin yalnızca 2026-2027 akademik yılı için uygulanacağı belirtildi. Ayrıca eğitim kalitesinin korunması, program yeterlilikleri ile ders öğrenme çıktılarının karşılanması ve uygulamalı eğitim, laboratuvar ve klinik uygulamalar gibi akademik yükümlülüklerin eksiksiz sürdürülmesi şartı getirildi.

BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

İstanbul'daki üniversitelerin bahar dönemi bitiş tarihleri kendi akademik takvimlerine göre değişiklik gösterecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik takviminde bahar dönemi derslerinin son günü 22 Nisan 2027 olarak yer alırken, lisansüstü programlarında bahar dönemi derslerinin son günü 25 Nisan 2027 olarak açıklandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin konuya ilişkin açıklamasında ise akademik takvimde yapılan değişikliklerin YÖK bildirimi doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ise 2027 yılı bahar yarıyılı final sınavlarının başlangıç tarihi 3 Mayıs olarak belirlendi. Üniversitenin güncel akademik takvim sayfasında 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin lisans ve lisansüstü takvimlerin yayımlandığı görülüyor.

Türk-Alman Üniversitesi'nde de bahar yarıyılındaki derslerin bitiş tarihi 30 Nisan olarak açıklandı. Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı lisans akademik takviminin güncellendiğini duyurdu.

DÜZENLEME HANGİ AKADEMİK YILI KAPSAYACAK?

Yapılan değişiklik yalnızca 2026-2027 akademik yılı için uygulanacak. Yükseköğretim Kurulu'nun bildiriminde, dönemlik ders süresinin 12 hafta olarak uygulanmasının bu akademik yıla özel olduğu belirtildi.

Düzenlemenin uygulanması sırasında program yeterlilikleri, ders öğrenme çıktıları, uygulamalı eğitimler, laboratuvar ve klinik uygulamalar ile diğer akademik yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi şartı bulunuyor. Eğitim kalitesinin korunması ve sürecin üniversitelerin iç kalite güvence sistemi kapsamında izlenmesi de düzenlemenin şartları arasında yer alıyor.

Bu nedenle 2026-2027 akademik yılına ilişkin takvimlerde üniversitelerin kendi akademik yapılarına göre farklı tarihler yer alıyor. Öğrencilerin ders ve sınav tarihleri açısından üniversitelerinin yayımladığı güncel akademik takvimi takip etmesi gerekiyor.