İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 9 Ekim hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

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İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarındaki trafik akışı 9 Ekim Cuma günü de yakından takip ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana ulaşım güzergâhlarında yoğunluk saatlere göre değişebilirken, sürücüler yola çıkmadan önce kullanacakları güzergâhtaki güncel durumu öğrenmek istiyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

9 EKİM CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

9 Ekim Cuma günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, özellikle işe ve okula gidiş saatlerinde ana ulaşım güzergâhlarında artabilir. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında araç sayısının yükselmesiyle birlikte ilerleme hızları düşebilir. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Haliç yönündeki güzergâhlarda hareketlilik yaşanabilirken, Anadolu Yakası'nda D-100 hattı ve bağlantı yollarındaki yoğunluk ulaşımı yavaşlatabilir.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Haliç çevresindeki ana ulaşım güzergâhları sürücülerin takip ettiği noktalar arasında bulunuyor. Anadolu Yakası'nda ise D-100 hattı, Ataşehir, Sultanbeyli ve köprü bağlantılarında oluşabilecek araç yoğunluğu ulaşım sürelerini etkileyebilir. Trafik durumu ilçe, güzergâh ve saatlere göre değişebileceğinden sürücülerin alternatif yolları değerlendirmesi önem taşıyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu, İstanbul'da trafik yoğunluğu açısından öne çıkan ana güzergâhlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarının yanı sıra köprüleri besleyen yollarda da araç hareketliliği ulaşımı etkileyebilir. Özellikle yoğun saatlerde yola çıkacak sürücülerin güzergâhlarındaki güncel trafik durumunu kontrol etmesi ve gerektiğinde alternatif rotalara yönelmesi ulaşım planlamasını kolaylaştırabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde, akşam ise mesai çıkışında artıyor. 9 Ekim Cuma günü de ana arterlerde ve köprü bağlantılarında bu saatlerde hareketlilik yaşanabilir. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarındaki trafik akışı gün içerisinde değişebildiği için sürücülerin yola çıkmadan önce güncel yoğunluk haritasını kontrol etmesi gerekiyor.