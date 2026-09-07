İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 7 Eylül Pazartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprü geçişleri ve ana bağlantı yollarındaki trafik durumu yakından takip ediliyor. Avrupa Yakası'nda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresinde yoğunluk görülürken, Anadolu Yakası'nda Kartal, Ümraniye ve köprü bağlantılarında araçlar zaman zaman ağır ilerliyor.

7 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

7 Eylül Pazartesi sabahında İstanbul trafiğinde özellikle işe ve okula gidiş saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Okula Uyum Haftası kapsamında okul servislerinin de yollara çıkmasıyla ana arterlerdeki araç hareketliliği arttı. İBB'nin trafik verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 65'e kadar çıkarken, Anadolu Yakası'nda bu oran yüzde 75 olarak ölçüldü.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

Avrupa Yakası'nda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Anadolu Yakası'nda ise Kartal'dan Avrasya Tüneli girişine uzanan D-100 güzergâhı, Ümraniye ve Çakmak çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında araç yoğunluğu yaşanıyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantıları İstanbul'da trafik yoğunluğunun öne çıktığı güzergâhlar arasında bulunuyor. Basın Ekspres Caddesi, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu, Barbaros Bulvarı, Şile Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında da yoğunluk görülüyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da trafik yoğunluğu özellikle hafta içi sabah işe ve okula gidiş saatleri ile akşam iş çıkışında artıyor. 7 Eylül Pazartesi günü de okul servislerinin ve işe giden araçların oluşturduğu hareketlilik nedeniyle sabah saatlerinde yoğunluk yükseldi. Akşam saatlerinde ise mesai çıkışıyla birlikte ana arterler, köprüler ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğunun yeniden artması bekleniyor.