İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 10 Ağustos Pazartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

10 Ağustos 2026 Pazartesi günü İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu, haftanın ilk iş gününde sabah mesaisinin başlamasıyla birlikte sürücülerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan köprüler ile D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve diğer ana ulaşım güzergâhlarında oluşabilecek yoğunluk yakından takip edilirken, özellikle sabah ve akşam mesai saatlerinde trafiğin artması bekleniyor. İşte 10 Ağustos 2026 Pazartesi İstanbul trafik durumuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 10 AĞUSTOS PAZARTESİ

10 Ağustos Pazartesi günü İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle mesai başlangıcında ana ulaşım güzergâhlarında araç sayısı yükselirken, akşam iş çıkışı saatlerinde de yoğunluğun yeniden artabileceği değerlendiriliyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir, Kartal, Kağıthane, Ümraniye ve Zeytinburnu başta olmak üzere nüfus ve araç hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerde gün içerisinde trafik zaman zaman yavaş seyredebilir. İş merkezleri, alışveriş noktaları, sanayi bölgeleri ve toplu taşıma aktarma merkezlerinin çevresinde araç yoğunluğu görülebilir.

HANGİ YOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR?

D-100 Karayolu (E-5), TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları, Avrasya Tüneli giriş ve çıkışları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde yoğun saatlerde trafik akışının yavaşlaması bekleniyor. Ana arterlere bağlanan kavşaklar ve bağlantı yollarında da gün içerisinde trafik yoğunluğu yaşanabiliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle 07.00-10.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında artıyor. Pazartesi günü haftanın ilk iş günü olması nedeniyle özellikle sabah mesai başlangıcı ve akşam iş çıkışı saatlerinde ana güzergâhlarda yoğunluğun daha belirgin olması bekleniyor. Trafik durumu; hava koşulları, yol çalışmaları, kazalar ve anlık gelişmelere bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor.