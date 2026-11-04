İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı, İSTANBUL VALİLİĞİ - SON DAKİKA!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağış, milyonlarca öğrenci ve velinin gözünü İstanbul Valiliği'ne çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sarı kodlu uyarısının ardından aileler, bugün okulların tatil edilip edilmediğini ve 4 Kasım Çarşamba günü okul olup olmadığını araştırıyor.
İstanbul Valiliği'nden 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar açıklanmadı. Bu nedenle bugün İstanbul genelinde resmi ve özel okullarda eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor. İşte İstanbul'da bugün okulların durumuna, Valilik'in uyarısına ve hava durumuna dair son gelişmeler.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Hayır, İstanbul'da okullar bugün tatil değil. İstanbul Valiliği'nden 4 Kasım Çarşamba günü için yüz yüze eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takviminde de bugün normal ders günü olarak yer alıyor.
BUGÜN OKUL VAR MI?
Evet, bugün İstanbul'da okul var. Anaokullarından liselere kadar tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretim normal programla sürecek. Kreşlerin de normal şekilde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA UYARI
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak kentte etkili olacak olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Valilik'in açıklamasına göre İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren aralıklı olarak yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olması öngörülüyor. Rüzgarın kısa süreli olarak saatte 50 ile 70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor. Valilik, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
AKOM'DAN SARI KODLU UYARI
Akom'un açıklamasına göre İstanbul'da yağışlar bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Kentin farklı bölgelerinde toplamda metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 12 ile 14 derece aralığına gerileyerek mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Tahminlere göre İstanbul'da bugün yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde. Hava sıcaklığının en yüksek 16, en düşük 12 derece civarında olması bekleniyor. Gün boyunca aralıklarla sağanak yağış etkili olacak. Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
ÖĞRENCİLER VE VELİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?
Yağışın sabah saatlerinde etkisini artırması beklendiği için okula gidecek öğrencilerin yağmurluk ve şemsiye gibi koruyucu eşyaları yanlarına almaları öneriliyor. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kalın giyinmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Sabah trafiğinin yağış nedeniyle yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak evden daha erken çıkılması ve su birikintilerinin oluştuğu alt geçitlerden uzak durulması tavsiye ediliyor.
TATİL KARARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İstanbul'da okulların tatil edilmesine ilişkin olası bir karar, İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi kanallarından duyurulacak. Öğrenci ve velilerin, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış paylaşımlara itibar etmeyerek yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri öneriliyor.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINDA YAĞMUR VAR MI?
İstanbul'da bu akşam Fenerbahçe ile Liverpool arasında UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda başlayacak karşılaşmada yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Maça gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri öneriliyor.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.