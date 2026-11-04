İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı, İSTANBUL VALİLİĞİ - SON DAKİKA!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Valiliği'nden 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar açıklanmadı. Bu nedenle bugün İstanbul genelinde resmi ve özel okullarda eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor. İşte İstanbul'da bugün okulların durumuna, Valilik'in uyarısına ve hava durumuna dair son gelişmeler.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, İstanbul'da okullar bugün tatil değil. İstanbul Valiliği'nden 4 Kasım Çarşamba günü için yüz yüze eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takviminde de bugün normal ders günü olarak yer alıyor.

BUGÜN OKUL VAR MI?

Evet, bugün İstanbul'da okul var. Anaokullarından liselere kadar tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretim normal programla sürecek. Kreşlerin de normal şekilde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA UYARI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak kentte etkili olacak olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Valilik'in açıklamasına göre İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren aralıklı olarak yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olması öngörülüyor. Rüzgarın kısa süreli olarak saatte 50 ile 70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor. Valilik, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.