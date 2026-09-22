İstanbul’da okullar tatil mi, 23 Eylül Perşembe İstanbul’da okul yok mu, İstanbul, Ankara, İzmir okullar tatil mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

23 Eylül Perşembe günü İstanbul’da okulların tatil olup olmayacağı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. “İstanbul’da okullar tatil mi, yarın okul var mı?” sorularına yanıt arayan öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliğinin yapacağı açıklamaları yakından takip ediyor.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA OKUL VAR MI?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 22 Eylül 2026 Salı günü meydana gelen silahlı saldırının ardından gözler 23 Eylül Çarşamba günü okullarda eğitim durumuna çevrildi. Yaşanan olay sonrasında öğrenciler ve veliler, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere farklı illerde okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA 23 EYLÜL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

23 Eylül 2026 Çarşamba günü İstanbul'daki okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İstanbul'da eğitim ve öğretime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmadığı sürece ilkokul, ortaokul ve liselerde ders programı normal şekilde uygulanacak.

İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tatil kararı alınması halinde kamuoyuna resmi kanallar üzerinden duyuru yapılması bekleniyor.

İZMİR'DE YARIN OKUL VAR MI?

İzmir'de yaşayan öğrenciler de 23 Eylül Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Mevcut durumda İzmir genelinde eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı takdirde İzmir'deki öğrenciler 23 Eylül Çarşamba günü normal eğitim programları kapsamında okullarına devam edecek.

ANKARA'DA 23 EYLÜL ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da da öğrencilerin gündeminde "23 Eylül'de okullar tatil mi?" sorusu yer alıyor. Ankara'da eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı sürece okullarda dersler planlanan takvim doğrultusunda işlenecek.

Velilerin ve öğrencilerin olası değişikliklere karşı Ankara Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA OKULLARDA DERS İŞLENECEK Mİ?

23 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde okulların tatil olduğuna ilişkin genel bir karar bulunmuyor. İl bazında valilikler tarafından alınabilecek özel kararlar ise ayrıca duyurulabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi illerine yönelik resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

İNCİ ÜZMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDE NE OLDU?

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 22 Eylül Salı günü silahlı saldırı meydana geldi. Olayın ardından ilgili okulda eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.