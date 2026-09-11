İstanbul'da hava durumu yarın nasıl? 12-13 Eylül 2026 Meteoroloji'den 5 günlük son dakika tahmin raporu

İstanbul'da hava durumu önümüzdeki 5 gün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yarın Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu başlayacak, sabah saatlerinden itibaren sıcaklık hızla yükselerek öğleden sonra 30 dereceye, hissedilen sıcaklıkta ise 31 dereceye ulaşacak. Nem oranının öğle saatlerinde %49'a kadar düşmesi bekleniyor. Pazar ve Pazartesi günleri ise gökgürültülü sağanak yağışın etkili olması, sıcaklıkların 18-27 derece bandına gerilemesi ve nemin %90'ların üzerine çıkması öngörülüyor. Salı ve Çarşamba günlerinde yeniden parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Peki, İstanbul'da yarın hava kaç derece, yağış var mı, rüzgar ne yönden esecek? İşte İstanbul için saatlik ve 5 günlük hava durumu tahmini...

İSTANBUL HAVA DURUMU 12 EYLÜL

İstanbul için önümüzdeki 5 gün genel olarak parçalı bulutlu ve zaman zaman sağanak yağışlı geçecek. Yarın Cumartesi gün parçalı bulutlu başlayıp 19-30°C arasında seyredecek, nem oranı %48-89 bandında olacak. Pazar ve Pazartesi günleri gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor; sıcaklıklar biraz düşerek 18-27°C (Pazar) ve 18-24°C (Pazartesi) arasında kalacak, nem ise %87-96 gibi yüksek seviyelere çıkacak. Salı ve Çarşamba günleri yeniden parçalı/az bulutlu bir havaya dönülecek, sıcaklıklar 17-26°C ile 18-25°C aralığında olacak. Rüzgar genelde kuzeydoğu yönlü ve 15-20 km/sa hızında esecek. Karşılaştırıldığında, bu yılki sıcaklıklar 1991-2020 ortalamalarına (17,4-26,3°C bandı) yakın, aşırı sıcak veya soğuk bir dönem beklenmiyor.

Saatlik tahminlere bakıldığında Cuma gece saatlerinde hava açık ve sıcaklık 19-21°C civarında seyrederken, nem %80-90 gibi yüksek düzeyde olacak. Cumartesi sabahı saat 06.00'dan itibaren sıcaklık hızla yükselmeye başlayacak; öğleye doğru 25°C'ye, öğleden sonra 12.00-15.00 saatleri arasında ise günün zirvesi olan 30°C'ye (hissedilen 31°C) ulaşılacak. Bu saatlerde nem %49'a kadar düşerek günün en kuru saatleri olacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklık tekrar düşüşe geçip nem yükselecek; rüzgar gün boyunca genelde kuzeydoğu yönünden hafif-orta şiddette (ortalama 5-17 km/sa, kısa süreli hamlelerde 34-35 km/sa'ya varan) esecek. Özetle Cumartesi güneşli ve öğleden sonra sıcak, akşamları ise serinleyen ve nemli bir gün olacak.

MGM tarafından tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin tablosu şöyledir:

12 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: