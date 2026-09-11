İzmir'de 5 bin 100 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 5 bin 100 litre etil alkol ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 5 bin 100 litre etil alkol ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.A.'nın Seyrek Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Yapılan aramada, 5 bin 100 litre etil alkol, 7 bin 800 boş bidon ile alkol üretiminde, depolanmasında ve dağıtılmasında kullanılan çeşitli ekipman ve malzeme ele geçirildi, yabancı uyruklu R.T. ve A.G. gözaltına alındı.
Ekipler, D.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.