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İzmir'de 5 bin 100 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 5 bin 100 litre etil alkol ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 5 bin 100 litre etil alkol ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.A.'nın Seyrek Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Yapılan aramada, 5 bin 100 litre etil alkol, 7 bin 800 boş bidon ile alkol üretiminde, depolanmasında ve dağıtılmasında kullanılan çeşitli ekipman ve malzeme ele geçirildi, yabancı uyruklu R.T. ve A.G. gözaltına alındı.

Ekipler, D.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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