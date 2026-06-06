İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği ileri sürülen sarsıntı, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağını öğrenebilmek için son depremler listesini kontrol etmeye başladı. " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğündeydi?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 6 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kurumun güncel "Son Depremler" listesinde depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin yayımladığı güncel verileri yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, 6 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. "Son Depremler" ekranında yer alan veriler sayesinde vatandaşlar, depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylara ulaşabiliyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar Afad'ın güncel kayıtları üzerinden takip edilmeye devam ediyor.

6 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Haziran günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları, kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlar sonrasında çok sayıda vatandaş, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını araştırmaya başladı. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde gerçekleşti?" soruları gündeme gelirken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanacak güncel deprem verilerine çevrildi. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.