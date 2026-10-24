İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 23 Ekim 2026 Cumartesi günü kaydedilen son sismik hareketlilikle ilgili gelişmeleri takip ediyor. Peki, İstanbul'da bugün deprem oldu mu, son deprem kaç büyüklüğünde ve hangi bölgede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları, İstanbul ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü İstanbul'da deprem olup olmadığı, olası sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde yer alan saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri üzerinden güncel deprem verileri takip edilebiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, İstanbul ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü kaydedilen deprem verileri üzerinden sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği kontrol edilebiliyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik iddiaların ardından AFAD'ın resmi kayıtlarında yeni bir sarsıntı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

24 EKİM 2026 CUMARTESİ İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü meydana gelen son depremlere ilişkin gelişmeleri takip ediyor. “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da hangi ilçede deprem oldu?” ve “ Deprem kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt aranıyor. İstanbul ve çevresindeki son sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi deprem kayıtları üzerinden takip edilebiliyor.