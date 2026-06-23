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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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İstanbul'da deprem meydana geldiği yönündeki iddialar, 23 Haziran günü sosyal medyada kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti. Bazı vatandaşlar hissedildiğini belirttikleri sarsıntıyla ilgili paylaşımlar yaparken, birçok kişi yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını öğrenmek için son dakika verilerini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları sonrası vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem listelerini incelemeye başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 23 Haziran tarihli son deprem verilerine ilişkin merak edilen detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 23 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almayı sürdürüyor. Kurumun güncel Son Depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verilerini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 23 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Son Depremler ekranında yer alan veriler sayesinde vatandaşlar, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve saatine ilişkin detaylara ulaşabiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

23 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

23 Haziran günü İstanbul'da hissedildiği iddia edilen sarsıntı, sosyal medyada çok sayıda paylaşımın yapılmasına neden oldu. Bazı kullanıcıların paylaşımlarının ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını araştırmaya başladı. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde gerçekleşti?" soruları gündemdeki yerini korurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılacak resmi veriler yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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