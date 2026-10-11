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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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11 Ekim 2026 Pazar günü meydana geldiği öne sürülen sarsıntılar, depremi hissettiğini belirten vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedildiği iddia edilen hareketlilik sonrası “Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?”, “Deprem kaç büyüklüğünde?” ve “İstanbul'da deprem mi oldu?” sorularına yanıt aranıyor.

Türkiye genelinde yaşandığı öne sürülen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 11 Ekim 2026 Pazar günü kaydedilen son deprem verilerini takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel listelerinde yer alan depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak ediliyor. İstanbul ve çevresinde deprem olup olmadığı da araştırılırken güncel kayıtlar yakından takip ediliyor. İşte 11 Ekim 2026 Pazar günü son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan son depremler listesi, Türkiye ve çevresinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin güncel verileri içeriyor. 11 Ekim 2026 Pazar günü hissedildiği öne sürülen sarsıntıların kayıtlara yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. Kandilli'nin güncel listesinde depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesi, gün içerisinde kaydedilen sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. 11 Ekim 2026 Pazar günü meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden kontrol edilebiliyor. İstanbul ve çevresinde deprem hissedildiğine ilişkin iddiaların ardından gözler resmi deprem verilerine çevriliyor.

11 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU?

11 Ekim 2026 Pazar günü sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Depremin nerede meydana geldiği, büyüklüğü ve kaç kilometre derinlikte gerçekleştiği merak edilirken İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki son sarsıntılar araştırılıyor. Güncel deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı kayıtlar üzerinden takip edilebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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