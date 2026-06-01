İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul’da hissedildiği iddia edilen sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, kentte deprem olup olmadığı sorusunu gündeme taşırken, birçok kişi resmi kaynaklardan gelecek açıklamalara odaklandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlayacağı veriler beklenirken, sarsıntının kaynağına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 1 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Güncellenen "Son Depremler" listesi üzerinden vatandaşlar; depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı güncel veriler yoğun ilgi görüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 1 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel verileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. "Son Depremler" ekranında yer alan bilgiler sayesinde vatandaşlar, depremlerin büyüklüğünü, merkez üssünü, derinliğini ve gerçekleştiği saati anbean takip edebiliyor. Türkiye'nin farklı noktalarında kaydedilen sarsıntılar, AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden yakından izleniyor.

1 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

1 Haziran sabah saatlerinde İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları, kısa sürede vatandaşların gündemine oturdu. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından birçok kişi "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Kentin farklı ilçelerinden gelen paylaşımlar sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanacak resmi verilere çevrildi. İstanbul'da hissedildiği iddia edilen sarsıntıya ilişkin gelişmeler ve son deprem kayıtları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.