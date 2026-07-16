Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi'ndeki olası büyük deprem tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre yerin 13.03 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un İstanbul depremine ilişkin değerlendirmeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, İstanbul'da deprem mi olacak? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul için deprem riski var mı? Detaylar...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLACAK?

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 22.15 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 13.03 kilometre derinliğinde kaydedilirken Ayvacık ve çevresinde hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür, yaşanan sarsıntının sığ ve küçük ölçekli olduğunu ifade ederken, söz konusu hareketliliğin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolundaki gerilime işaret ettiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."

Bu açıklama, Marmara Bölgesi'nde beklenen olası büyük depreme ilişkin hazırlıkların önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Ancak uzmanlar arasında konuya ilişkin farklı değerlendirmeler bulunuyor.

Öte yandan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise daha önce yaptığı açıklamalarda İstanbul'da 8 büyüklüğünde bir deprem beklentisinin bilimsel verilere dayanmadığını savundu. Üşümezsoy, 8 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebilmesi için yaklaşık 500 kilometrelik bir fayın tek parça halinde kırılması gerektiğini belirterek, Marmara Denizi'ndeki fay uzunluğunun bunun çok altında olduğunu ifade etti.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Büyük İstanbul depreminin ne zaman meydana geleceğine ilişkin resmi olarak açıklanmış kesin bir tarih ya da bilimsel olarak doğrulanmış bir zaman bilgisi bulunmuyor.

Deprem bilimi, bir depremin gününü, saatini veya kesin tarihini önceden belirleyebilecek bir yöntem sunmuyor. Bu nedenle uzmanların yaptığı açıklamalar, mevcut fay hatları, jeolojik yapı ve bilimsel gözlemler doğrultusunda oluşturulan değerlendirmeleri içeriyor.

Çanakkale'deki son depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'ndeki gerilimin sürdüğünü belirterek büyük depremin kuzey kolda beklendiğini ifade etti. Buna karşılık Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise Marmara'da 8 büyüklüğünde bir deprem beklentisine katılmadığını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.

Uzmanların değerlendirmeleri farklılık gösterse de deprem konusunda kesin zaman vermenin mümkün olmadığı bilim dünyasının ortak kabulü olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL İÇİN DEPREM RİSKİ VAR MI?

İstanbul'un deprem riski taşıyan bir bölgede bulunduğu, başta AFAD ve ilgili resmi kurumlar olmak üzere bilimsel çalışmalarda uzun yıllardır ortaya konulan bir gerçek olarak kabul ediliyor. Kentin Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın konumu nedeniyle Marmara Bölgesi, Türkiye'nin deprem açısından yakından takip edilen alanları arasında yer alıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen son depremin ardından yapılan açıklamalar da Marmara Bölgesi'nin deprem açısından önemini yeniden gündeme taşıdı.

Prof. Dr. Naci Görür, Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleşen depremin Marmara Bölgesi'ndeki gerilime işaret ettiğini belirtirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise İstanbul'da 8 büyüklüğünde deprem beklentisine ilişkin farklı bir bilimsel değerlendirme ortaya koydu.

Yetkililer ve uzmanlar, farklı görüşler bulunsa da deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çekmeye devam ediyor. AFAD başta olmak üzere resmi kurumlar, bireysel ve toplumsal afet hazırlıklarının sürdürülmesi, güvenli yapılaşma ve deprem bilincinin artırılmasının olası afetlerin etkilerini azaltmada kritik rol oynadığını vurguluyor.