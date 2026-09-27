İstanbul yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Eylül Pazartesi İstanbul okul yok mu?

SON DAKİKA | 28 Eylül Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? Yeni haftaya sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler, " İstanbul'da yarın okul var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul Valiliği'nin resmi açıklamaları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek duyurular yakından takip edilirken, okulların pazartesi günü açık olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul'da 28 Eylül Pazartesi okul tatil durumu ve son gelişmeler haberimizde...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 Eylül Pazartesi günü için yapılmış resmi bir tatil açıklaması bulunmuyor. Aksi yönde bir duyuru yapılmadığı sürece İstanbul'daki okullarda eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.