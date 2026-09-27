İstanbul yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Eylül Pazartesi İstanbul okul yok mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul yarın okullar tatil mi? sorusu, hafta sonunun sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde. 28 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da okul olup olmayacağı merak edilirken, gözler İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, 28 Eylül Pazartesi İstanbul'da okul yok mu, eğitim öğretime ara verildi mi? İşte İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığına dair tüm detaylar...
SON DAKİKA | 28 Eylül Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? Yeni haftaya sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler, " İstanbul'da yarın okul var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul Valiliği'nin resmi açıklamaları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek duyurular yakından takip edilirken, okulların pazartesi günü açık olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul'da 28 Eylül Pazartesi okul tatil durumu ve son gelişmeler haberimizde...
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 Eylül Pazartesi günü için yapılmış resmi bir tatil açıklaması bulunmuyor. Aksi yönde bir duyuru yapılmadığı sürece İstanbul'daki okullarda eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.
28 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?
Mevcut durumda İstanbul'da 28 Eylül Pazartesi günü okullar açık olacak. Kent genelinde yaşanan yağışların seyrine göre valilik tarafından gece saatlerinde ya da sabah erken saatlerde değerlendirme yapılabileceği için velilerin resmi kanallardan gelecek duyuruları takip etmesi önem taşıyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini artırması halinde tatil kararı alınabilir; bu durumda açıklama doğrudan resmi kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
OKULLARIN TATİL EDİLMESİNE KİM KARAR VERİR?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin karar, il genelinde valilik tarafından verilir. Valilik, meteorolojik uyarılar ve ilgili kurumlardan gelen değerlendirmeler doğrultusunda eğitime ara verilip verilmeyeceğini belirler. Kararlar genellikle valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulur.
İSTANBUL OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?
Veliler ve öğrenciler, olası bir tatil kararını İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularından ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi kanallarından takip edebilir. Sosyal medyada paylaşılan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerekiyor.
SAĞANAK YAĞIŞTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Sağanak yağış sırasında su baskını, ani sel ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Öğrencilerin okula giderken ve dönerken su birikintilerinden, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durması, velilerin ise sabah saatlerinde ulaşım planlamasını yağış durumuna göre yapması öneriliyor. Kuvvetli rüzgâr ihtimaline karşı ağaç, çatı ve tabela gibi devrilme riski taşıyan yapıların yakınından geçerken de tedbirli olunmalı.
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