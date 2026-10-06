İstanbul yarın okullar tatil mi, 7 Ekim okullar tatil mi, yarın okul yok mu?

İstanbul'da milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren "yarın okullar tatil mi?" sorusu, arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. Özellikle valilikten herhangi bir tatil kararı gelip gelmeyeceğini merak eden veliler, 7 Ekim Çarşamba gününe ilişkin son durumu yakından takip ediyor. İstanbul'da yarın okulların açık olup olmayacağına ve eğitim takvimine dair güncel bilgiler haberimizde.

BAŞAKŞEHİR'DE OKULA SALDIRI: 8 ÖĞRENCİ YARALANDI

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan saldırı, kentte büyük üzüntü ve endişeye yol açtı. Okulun eski bir mezunu olan ve hâlen 10. sınıfta öğrenim gören bir gencin okula girerek gerçekleştirdiği saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 8 öğrenci yaralandı. Olay yerine sevk edilen güvenlik ekipleri saldırganı gözaltına alırken, yaralı öğrenciler kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.