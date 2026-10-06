İstanbul yarın okullar tatil mi, 7 Ekim okullar tatil mi, yarın okul yok mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da yarın okullar tatil mi, 7 Ekim okullar tatil mi, yarın okul yok mu? Haftanın ortasına girilirken İstanbul'daki öğrenciler ve veliler, 7 Ekim Çarşamba günü eğitim öğretimin olağan şekilde devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Kentte son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından gözler İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek olası açıklamalara çevrildi. Peki 7 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da okul var mı? İşte merak edilen tüm detaylar...
İstanbul'da milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren "yarın okullar tatil mi?" sorusu, arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girdi. Özellikle valilikten herhangi bir tatil kararı gelip gelmeyeceğini merak eden veliler, 7 Ekim Çarşamba gününe ilişkin son durumu yakından takip ediyor. İstanbul'da yarın okulların açık olup olmayacağına ve eğitim takvimine dair güncel bilgiler haberimizde.
BAŞAKŞEHİR'DE OKULA SALDIRI: 8 ÖĞRENCİ YARALANDI
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan saldırı, kentte büyük üzüntü ve endişeye yol açtı. Okulun eski bir mezunu olan ve hâlen 10. sınıfta öğrenim gören bir gencin okula girerek gerçekleştirdiği saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 8 öğrenci yaralandı. Olay yerine sevk edilen güvenlik ekipleri saldırganı gözaltına alırken, yaralı öğrenciler kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
BAKAN MEMİŞOĞLU: BİR ÖĞRENCİMİZİN DURUMU KRİTİK
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Olayda 3'ü ağır 8 öğrencinin yaralandığını belirten Memişoğlu, öğrencilerden birinin sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yaralı öğrencilerin tedavilerinin hastanelerde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
VALİ GÜL YARALILARI ZİYARET ETTİ
İstanbul Valisi Davut Gül, olayın ardından yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Vali Gül'ün, öğrencilerin sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden ayrıntılı bilgi aldığı ve aileleriyle görüştüğü öğrenildi.
MEB İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ
Milli Eğitim Bakanlığı da yaşanan olayın ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla iki eğitim müfettişinin görevlendirildiği duyuruldu. Bakanlık yetkilileri, sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.
OKULDA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ
Soruşturma süreci kapsamında, saldırının yaşandığı Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verildi. Bu sürede okulda inceleme çalışmalarının sürdürülmesi ve öğrencilerin yaşanan travmatik olayın ardından desteklenmesi hedefleniyor.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Saldırının ardından velilerin en çok merak ettiği konulardan biri, İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Açıklanan 2 günlük ara, yalnızca olayın yaşandığı Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nu kapsıyor. İstanbul genelindeki diğer okullar için şu ana kadar duyurulmuş bir tatil kararı bulunmuyor. Velilerin olası gelişmeler için İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi açıklamalarını takip etmesi öneriliyor.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheli öğrencinin işlemleri sürerken, saldırının nedenine ilişkin ayrıntıların soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanması bekleniyor.