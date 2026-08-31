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İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 31 Ağustos-1 Eylül İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 31 Ağustos-1 Eylül İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultangazi ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Ağustos İstanbul Sultangazi su kesintisi saatleri...

Sultangazi su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Sultangazi su kesintisi listesi açıklandı: 

75.yıl Mah / Sultangazi

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi

31.08.2026 16:00

Tahmini Bitiş

31.08.2026 19:30

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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