İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 24-25 Eylül İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultangazi ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Eylül İstanbul Sultangazi su kesintisi saatleri...
Sultangazi su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Sultangazi su kesintisi listesi açıklandı:
Cebeci Mah / Sultangazi
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
24.09.2026 17:34
Tahmini Bitiş
24.09.2026 21:00