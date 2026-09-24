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İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 24-25 Eylül İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 24-25 Eylül İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultangazi ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Eylül İstanbul Sultangazi su kesintisi saatleri...

Sultangazi su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Sultangazi su kesintisi listesi açıklandı: 

Cebeci Mah / Sultangazi

Açıklama

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Başlama Tarihi

24.09.2026 17:34

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24.09.2026 21:00

 

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