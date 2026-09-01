Haberler

İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 1-2 Eylül İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 1-2 Eylül İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultangazi ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Eylül İstanbul Sultangazi su kesintisi saatleri...

Sultangazi su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Sultangazi su kesintisi listesi açıklandı: 

Cebeci Mah / Sultangazi

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

01.09.2026 15:20

Tahmini Bitiş

01.09.2026 17:30

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Yargıtay Başkanı Kerkez: Hakimler sosyal medyadan etkilenmemeli

Yargıtay Başkanı Kerkez'den hakimlere "sosyal medya" uyarısı
Tırın altında yakalandı! Arif Kocabıyık'ın geçmişinden dikkat çeken detaylar

CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Lösemiyi yenen ODTÜ'lü Mert'in acı sonu

ODTÜ'lü Mert'in acı sonu! Lösemiyi yendi ama...

Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçın tarihi netleşti
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt