İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 1-2 Eylül İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultangazi ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Eylül İstanbul Sultangazi su kesintisi saatleri...
Sultangazi su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Sultangazi su kesintisi listesi açıklandı:
Cebeci Mah / Sultangazi
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
01.09.2026 15:20
Tahmini Bitiş
01.09.2026 17:30