İstanbul okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 9 Ocak Cuma İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Saat Saat ve 5 Günlük Hava Durumu: Sağanak Yağış ve Fırtına Sonrası Soğuk Hava Geliyor

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da perşembe günü gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. 12.00–15.00 saatleri arasında gökgürültülü sağanak beklenirken, rüzgarın zaman zaman 91 km/sa hıza ulaşması öngörülüyor. 15.00–18.00 saatlerinde de gökgürültülü sağanak yağış sürerken, akşam saatlerine doğru yağış sağanağa dönecek.

Perşembe akşamı ve gece saatlerinde sağanak yağış etkisini kaybedecek. 21.00–24.00 saatleri arasında sağanak yağış görülürken, gece yarısından sonra hava çok bulutlu olacak. Cuma günü sabah saatlerinde çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken, gün boyunca yağış öngörülmüyor.

Cuma günü İstanbul'da parçalı bulutlu hava etkili olacak. 12.00–18.00 saatleri arasında sıcaklıkların 6 ile 8 derece arasında seyretmesi beklenirken, rüzgarın zaman zaman 45 km/sa hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde de parçalı bulutlu hava devam edecek.

5 Günlük Tahmin: İstanbul'da Yağmur ve Karla Karışık Yağmur Uyarısı

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre İstanbul'da 9 Ocak Cuma günü çok bulutlu hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 1 ile 8 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da yağmurlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların 6 ile 15 derece arasında olması beklenirken, rüzgarın 35 km/sa hıza kadar çıkacağı öngörülüyor. 11 Ocak Pazar günü sağanak yağış beklenirken, 12 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmur görülecek.

13 Ocak Salı günü ise İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların eksi 1 ile 1 derece arasında seyretmesi öngörülürken, yetkililer özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

