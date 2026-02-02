İstanbul okullar tatil mi, 3 Şubat Salı İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 3 Şubat Salı İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL

3 Şubat Salı İstanbul'da Salı günü yer yer hafif yağmur geçişleri görülecek. Hava sıcaklığı gündüz 8°C, gece ise 4°C civarında seyredecek.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü yağış beklenmiyor; parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklık gündüz 10°C, gece ise 4°C olarak ölçülecek.

5 Şubat Perşembe İstanbul'da Perşembe günü bulutlanma artıyor ancak sıcaklıklar yükselişini sürdürüyor. Gündüz 13°C, gece ise 7°C bir hava tahmin ediliyor.

6 Şubat Cuma Cuma günü çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıklar bahar değerlerine yaklaşacak. Gündüz en yüksek 14°C, gece ise 8°C sıcaklık öngörülüyor.

Bölge genelinde dondurucu soğuklar ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması; İstanbul gibi batı illerinde ise ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olunması önerilir.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Uyarı :