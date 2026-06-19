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Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist 10 kilometre uzakta bulundu

Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist 10 kilometre uzakta bulundu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle tatile gelen 62 yaşındaki Hollandalı turist Henricus Theodorus, otelinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir bankta otururken bulundu. Esnafın dikkati ve polis ekiplerinin çalışmasıyla sağ salim oteline götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen ve bir anda ortadan kaybolan Hollandalı turist, otelinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir bankta otururken bulundu. Esnafın dikkati ve polis ekiplerinin çalışmasıyla turist, sağ salim oteline götürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda'dan Bodrum'a ailesiyle birlikte tatile gelen 62 yaşındaki Henricus Theodorus, Bodrum merkezde dolaştığı sırada gözden kayboldu. Öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Esnaf fark etti, bir an olsun yalnız bırakmadı

Bodrum merkezden yürüyerek Bitez Mahallesi'ne kadar ulaştığı belirlenen Theodorus'u, bölge esnaflarından birisi fark etti. Durumundan şüphelenen esnaf, turistin peşinden ayrılmayarak güvenliğini sağladı. Bir süre sonra adliye karşısındaki bankta oturan turistin yanından ayrılmayan duyarlı esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sosyal medya ve ekiplerin çalışması sonuç verdi

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ile otel sahibi Mehmet Ayaz, Hollandalı turisti teslim alarak oteline götürdü. Otel sahibi Mehmet Ayaz, turistin bulunmasında sosyal medya paylaşımları ile emniyet ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışmanın etkili olduğunu ifade etti. Öte yandan Henricus Theodorus'un sağlık durumu nedeniyle zaman zaman unutkanlık yaşadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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