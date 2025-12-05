İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 5 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KARTAL

Etkilenen Mahalle: CUMHURİYET MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.12.2025 13:41:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

SARIYER

Etkilenen Mahalle: MASLAK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.12.2025 15:28:53

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.12.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalle: MECİDİYE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.12.2025 14:45:21

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185