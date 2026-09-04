İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 EYLÜL
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Deliklikaya Mah. / Arnavutköy
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
Başlama Tarihi
04.09.2026 13:17
Tahmini Bitiş
04.09.2026 18:00
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Cihangir Mah / Avcılar
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
Başlama Tarihi
04.09.2026 13:17
Tahmini Bitiş
04.09.2026 18:00
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Altınşehir Mah / Başakşehir
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
04.09.2026 13:37
Tahmini Bitiş
04.09.2026 17:00