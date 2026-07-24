İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA! (24-25 TEMMUZ) İstanbul'da yağmur fırtına ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?

İstanbul’da hava durumu gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer alan İstanbul çevresinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Peki, İstanbul'da yağmur fırtına saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Detaylar...

İSTANBUL'DA YAĞMUR FIRTINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul’da yağmur ve fırtınanın başlayacağı saatlere ilişkin değerlendirmeler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava tahmin raporları doğrultusunda takip ediliyor. Son değerlendirmelere göre İstanbul ve çevresinde sağanak yağış ihtimali bulunurken, yağışların gün içerisinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşullarının görüleceği, bölgenin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceği belirtildi.

İstanbul’da yağışların başlayacağı saatlere ilişkin kesin zaman aralığı hava koşullarındaki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle vatandaşların güncel meteorolojik tahminleri ve uyarıları takip etmeleri gerekiyor.

Özellikle kuvvetli yağış ihtimalinin bulunduğu dönemlerde ulaşımda aksamalar, ani su birikintileri ve günlük yaşamı etkileyebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR FIRTINA NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul’da beklenen yağışların süresi, hava sisteminin hareketine ve bölgesel meteorolojik şartlara göre değişiklik gösterebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Marmara’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Yağışların ardından hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre önümüzdeki günlerde yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkisini artırabilir. Özellikle 25 Temmuz Cumartesi günü için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde bazı bölgelerde kuvvetli yağış riskine dikkat çekildi. Açıklamaya göre yağışların Zonguldak çevreleri ile Düzce’nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Ani yağışlar sırasında su baskını, taşkın, ulaşımda aksama ve benzeri risklere karşı gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.

Meteoroloji’nin yayımladığı hava durumu raporlarında yağışların özellikle kuzey ve iç kesimlerde etkili olacağı, diğer bölgelerde ise havanın daha az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin son hava durumu tahminlerine göre 25 Temmuz Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Uzman değerlendirmelerinde de kuvvetli yağışların bazı bölgelerde su baskınları ve taşkınlara neden olabileceğine dikkat çekildi. Prof. Dr. Şen tarafından yapılan değerlendirmelerde, kuvvetli yağışların oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Cumartesi günü beklenen hava olayları nedeniyle özellikle yağış alması beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel uyarılarını takip etmeleri gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Akdeniz kıyılarında ise rüzgarın güney yönlerden esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI TEDBİRLİ OLMA ÇAĞRISI

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarıları doğrultusunda vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Özellikle ani sağanakların görüldüğü dönemlerde açık alanlarda bulunan kişilerin ve sürücülerin meteorolojik gelişmeleri takip etmesi önem taşıyor.

Güncel hava durumu tahminleri ve uyarılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılmaya devam ediyor. İstanbul ve çevresindeki hava koşullarına ilişkin gelişmeler, yeni meteorolojik veriler doğrultusunda takip ediliyor.