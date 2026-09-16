İSTANBUL HAVA DURUMU: 16 Eylül Çarşamba bugün İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta bitecek? İstanbul'da yağmur kaç gün sürecek?

Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini gösteriyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede düştüğü bu süreçte İstanbul'da da yağmurlu ve serin hava etkili olacak. 16 Eylül Çarşamba günü kentte yağışın aralıklarla gün boyunca sürmesi ve sıcaklığın 22 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Peki, 16 Eylül Çarşamba bugün İstanbul'da yağmur saat kaçta bitecek? İstanbul'da yağmur kaç gün sürecek? Detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU 16 EYLÜL ÇARŞAMBA

İstanbul'da 16 Eylül Çarşamba günü yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji verilerinde kent için gün içerisinde sıcaklıkların yaklaşık 18-23 derece aralığında seyretmesi öngörülürken, günün en yüksek sıcaklığı 22 derece civarında olacak.

Balkanlardan gelen serin hava sistemiyle birlikte İstanbul'da hafta sonu görülen yüksek sıcaklıkların ardından daha serin bir hava hakim olacak. Kentte yağışın aralıklı şekilde gün içerisinde etkisini göstermesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

İstanbul'da yağışlı hava 16 Eylül Çarşamba günü etkisini sürdürecek. Kent genelinde yağmurun aralıklarla devam etmesi beklenirken sıcaklık 22 dereceye kadar düşecek.

Marmara Bölgesi'nde de yağışlı hava etkili olacak. Balıkesir, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yağış beklenirken Edirne'de sıcaklığın 24, Sakarya'da ise 21 derece olması öngörülüyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA BİTECEK?

16 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da yağışın aralıklarla gün boyunca sürmesi bekleniyor. Saatlik tahminlerde gün içerisinde yağışlı hava etkisinin devam ettiği görülürken, yağmurun kent genelinde tek bir saatte tamamen sona ereceğine ilişkin kesin bir saat bilgisi bulunmuyor.

Yağışlı havanın ardından sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak. İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığı 22 derece seviyesinde olacak.

İSTANBUL'DA YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın 4 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Çarşamba günü kentte yağışlı ve serin hava etkili olurken, yağışın Perşembe günü de hafif şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Marmara genelinde de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Verilen tahminlere göre sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul'da hafta sonu öncesinde daha serin hava koşulları yaşanacak.