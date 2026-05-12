İstanbul Festivali 2026, bu yıl da müzikten spora, sahne şovlarından çocuk etkinliklerine kadar uzanan geniş programıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin kapsamlı müzik ve yaşam festivalleri arasında gösterilen organizasyon, uluslararası sanatçılarla yerli isimleri aynı sahnede buluştururken gün boyu süren etkinlik akışıyla ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim sunuyor. Peki, İstanbul Festivali kampanya kodu nedir? Yenikapı İstanbul Festivali biletleri nereden, nasıl alınır? İstFest bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL FESTİVALİ KAMPANYA KODU NEDİR?

Festival takipçilerinin en çok araştırdığı konular arasında “İstanbul Festivali kampanya kodu nedir?” sorusu yer alıyor. Ancak organizasyona ilişkin mevcut bilgiler doğrultusunda kampanya kodlarının henüz paylaşılmadığı belirtiliyor.

Bu nedenle festival biletleriyle ilgili indirim, promosyon veya özel erişim sağlayabilecek kampanya kodlarına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Organizasyon tarafının ilerleyen süreçte duyuru yapması beklenirken, kullanıcıların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.

YENİKAPI İSTANBUL FESTİVALİ BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek festival için bilet süreci, etkinliğe katılmak isteyenlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

Festival biletlerinin resmi satış kanalları üzerinden temin edilmesi gerekiyor. Kullanıcıların satın alma işlemleri sırasında tarih, kategori ve etkinlik detaylarını dikkatle kontrol etmesi önem taşıyor. Özellikle yoğun ilgi gören konser günlerinde biletlerin kısa sürede tükenebilmesi nedeniyle organizasyon duyurularının yakından takip edilmesi öneriliyor.

Festival alanında konserlerin yanı sıra espor organizasyonları, 3x3 basketbol turnuvaları, çocuklara özel deneyim alanları ve farklı yeme-içme noktaları yer alıyor. Böylece etkinlik yalnızca konser odaklı değil; farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden büyük ölçekli bir yaşam festivali atmosferi oluşturuyor.

Festivalin öne çıkan performanslarından biri ise dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Tiësto olacak. Sanatçı, 8 Ağustos tarihinde sahneye çıkacak. Organizasyon programına göre kapı açılışı saat 16.00’da yapılırken performansın başlangıç saati ise 21.30 olarak planlanıyor.

Uluslararası içerik tarafında dikkat çeken bir diğer bölüm ise K-Pop programı oldu. 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek özel etkinliklerde KWON EUNBI ve ATEEZ ile birlikte SUNMI ve MONSTA X sahne alacak. Bu program, festivalin küresel müzik sahnesine açılan yönünü daha da güçlendiriyor.

İSTFEST BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Mevcut bilgiler kapsamında organizasyona ilişkin tüm bilet kategorileri ve güncel fiyat detaylarıyla ilgili kapsamlı bir resmi açıklama paylaşılmış değil.

Festival içeriğinin çok katmanlı yapısı nedeniyle fiyatlandırmaların konser gününe, sanatçı programına ve seçilen kategoriye göre farklılaşabileceği değerlendiriliyor. Özellikle uluslararası sanatçıların sahne aldığı tarihlerde yoğun talep oluşması bekleniyor.

8 Ağustos’taki Tiësto performansı ile 14-15 Ağustos tarihlerindeki K-Pop programı, festivalin en dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor. Bu nedenle ilgili etkinlik günlerine yönelik bilet hareketliliğinin yüksek olması öngörülüyor.

Festival organizasyonu tarafından paylaşılacak resmi duyurular, bilet kategorileri ve satış süreçleri açısından belirleyici olacak. Kullanıcıların doğrulanmamış fiyat bilgileri yerine yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerekiyor.