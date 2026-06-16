İstanbul Eskişehir YHT seferleri durduruldu mu? Eskişehir İstanbul hızlı tren seferleri neden durduruldu, ne zaman açılacak?

Türkiye’de yüksek hızlı tren ulaşımını kullanan yolcuların en çok merak ettiği konuların başında “ İstanbul Eskişehir YHT seferleri durduruldu mu?” sorusu geliyor. TCDD Taşımacılık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, tamamen hattın kapatılması değil; belirli hatlarda geçici düzenlemeye gidilmiştir. Peki, Eskişehir İstanbul hızlı tren seferleri neden durduruldu, ne zaman açılacak? Detaylar...

İSTANBUL ESKİŞEHİR YHT SEFERLERİ DURDURULDU MU?

TCDD Taşımacılık, inşası devam eden “Bandırma - Bursa - Yenişehir - Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı” kapsamında yürütülen kapsamlı altyapı çalışmaları nedeniyle Pamukova - Bilecik arasındaki YHT Hat-2 güzergâhının 15 Haziran - 13 Ağustos 2026 tarihleri arasında tren trafiğine tamamen kapatıldığını duyurdu.

Bu süreçte İstanbul Eskişehir hattını da etkileyen düzenlemeler yapılmış ve bazı seferlerde iptaller gündeme gelmiştir.

ESKİŞEHİR İSTANBUL HIZLI TREN SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?

Eskişehir - İstanbul hızlı tren seferleri neden durduruldu? sorusunun yanıtı, tamamen altyapı çalışmaları ve hat modernizasyonu ile ilgilidir.

TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre Pamukova - Bilecik arasındaki YHT Hat-2 bölümünde yoğun bir yol yenileme ve kapasite artırma çalışması yürütülmektedir. Bu kapsamda:

Hat 15 Haziran - 13 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamen trafiğe kapatılmıştır

Çalışmaların amacı demiryolu güvenliğini artırmak ve yeni yüksek standartlı hat bağlantılarını güçlendirmektir

Bölgedeki yoğun inşaat süreci nedeniyle seferlerde geçici azaltmaya gidilmiştir

Bu çalışmalar, Türkiye’nin önemli demiryolu projelerinden biri olan yeni yüksek standartlı hat bağlantılarının bir parçasıdır.

SEFER SAYILARINDA YAPILAN GEÇİCİ DÜZENLEMELER

Yol çalışmaları nedeniyle sadece İstanbul - Eskişehir hattı değil, birçok ana hatta da sefer düzenlemeleri yapılmıştır.

ANKARA - İSTANBUL HATTI

Günlük karşılıklı sefer sayısı 15+15’ten 14+14’e düşürülmüştür

KARAMAN - KONYA - İSTANBUL HATTI

Günlük karşılıklı sefer sayısı 5+5’ten 4+4’e indirilmiştir

İSTANBUL - ESKİŞEHİR HATTI

Karşılıklı çalışan 1+1 adet Yüksek Hızlı Tren seferi tamamen kaldırılmıştır

Düzenlemenin geçici olduğu ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden değerlendirileceği belirtilmiştir