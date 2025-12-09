İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

İstanbul'da kışın ilk beyaz örtüsünü merak edenler, kar yağışının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Meteoroloji verilerine göre, şehir genelinde kar yağışının görülmesi muhtemel tarih yaklaşıyor. Uzmanlar, Aralık ayının son haftası ile Ocak ayının başının İstanbul için kar yağışı açısından kritik dönemler olduğunu belirtiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışının tam tarihi her yıl değişiklik gösterebilir, çünkü kentin iklimi genellikle Marmara Bölgesi'nin genel hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genellikle Aralık ayının sonları ile Ocak ayının başları arasında kar ihtimali artar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli tahminlerine göre, özellikle yüksek kesimler ve şehir merkezine yakın tepelerde ilk kar tanelerinin Aralık sonu veya Ocak başında görülmesi olasıdır. Kısa süreli soğuk hava dalgaları, ani sıcaklık düşüşleri ve nem oranının artması kar yağışının tetikleyici unsurlarıdır.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

İstanbul'da kar genellikle soğuk hava kütlelerinin etkisiyle meydana gelir. Kar yağışının şehre ulaşması, kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ve denizden gelen nem oranının birleşmesine bağlıdır. Uzun yılların iklim verileri incelendiğinde, İstanbul'da ilk kar genellikle Aralık ayının son haftasında görülür.

Ocak ve Şubat ayları ise kentin en yoğun kar aldığı dönemlerdir. Ancak, şehir merkezinde karın yerde kalıcı olması nadiren uzun sürer; genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar devam eden kısa süreli kar yağışları gözlemlenir. Bu nedenle İstanbul'da kar görmek isteyenler için Aralık sonu ve Ocak ayı, gözde dönem olarak öne çıkıyor.