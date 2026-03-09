Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
9 Mart sabah saatlerinde İstanbul'da hissedilen kısa süreli bir sarsıntı, kentte yaşayan birçok kişinin dikkatini çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda fark edilen hareketlilik sonrası vatandaşlar deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. "Deprem nerede oldu?" sorusu kısa sürede gündeme gelirken, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

9 Mart sabahı İstanbul'da hissedilen kısa süreli sarsıntı, kentte kısa süreli bir tedirginlik oluşturdu. Evlerinde veya iş yerlerinde hafif bir titreşim fark eden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusuyla durumu sorguladı. Sosyal medyada paylaşımlar hızla yayılırken, resmi açıklamalar da yakından takip edildi. Sarsıntının hangi bölgelerde daha yoğun hissedildiği ve kaynağı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 9 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından gelen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyenler için Kandilli verileri, resmi ve güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablosunda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detayları paylaşıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini vurguluyor.

9 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 9 Mart sabahı bazı ilçelerde kısa süreli sallantılar hissedildi ve bu durum sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Yetkililer, resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sahra Arslan
