İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği ileri sürülen sarsıntı, kentte kısa sürede endişeye neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte vatandaşlar " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 7 Şubat'ta yaşandığı iddia edilen hareketin merkez üssü ve büyüklüğü merak edilirken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 7 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapındaki hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri güvenilir kaynaklar arasında yer almaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 7 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunuyor. Yetkililer, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında verilerin sürekli güncellendiğini belirtirken, vatandaşları sosyal medyada yer alan doğrulanmamış paylaşımlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

7 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

7 Şubat günü İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, gelişmelerin yalnızca resmî kurumlardan yapılacak açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.