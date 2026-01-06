İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde hissedilen beklenmedik bir sarsıntı, şehir genelinde endişe yarattı. Pek çok noktadan "sallandık" paylaşımları gelirken, vatandaşlar yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. Sarsıntının şiddeti, merkez üssü ve etkilediği bölgeler merak edilirken, gözler resmi kurumlardan yapılacak açıklamalara çevrildi. Gelişmeler haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 6 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke genelindeki yüksek hassasiyetli gözlem istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini depremle ilgili güncel bilgi arayan vatandaşlar için güvenilir bir referans noktası haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 6 Ocak tarihli son depremler tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak güncelleniyor. Yetkililer, olası yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesi için vatandaşların yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

6 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli endişeye yol açtı. Sosyal medyada art arda gelen "deprem mi oldu?" paylaşımlarının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan güncel deprem verilerine çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceğine dikkat çekerek gelişmelerin resmî kayıtlar üzerinden takip edilmesini öneriyor.