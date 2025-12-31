İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 31 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginlik yarattı. Birçok noktada hissedilen hareketlilik sonrası vatandaşlar, yaşanan durumun deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilirken, konuya ilişkin ayrıntılar netlik kazanmayı bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 31 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Yurt çapındaki gözlem istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir referans noktası haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 31 Aralık tarihli son depremler tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri konusunda uyarıyor.

31 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

31 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan "deprem mi oldu?" paylaşımlarının ardından gözler, Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın yayımladığı güncel verilere çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceğini belirterek, gelişmelerin resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.