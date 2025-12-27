Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 27 Aralık gününe tedirginlikle uyandı. Kentin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, kısa sürede endişeye yol açtı. "Deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, vatandaşlar resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları beklemeye başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da 27 Aralık sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, kent genelinde endişe yarattı. Farklı ilçelerden gelen paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşlar resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 27 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelindeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin bile kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir referans noktası haline getiriyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 27 Aralık tarihli son depremler tablosunda, yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, vatandaşları bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

27 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

27 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan "deprem mi oldu?" paylaşımlarının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceğini vurgulayarak güncel gelişmelerin yalnızca resmi veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam