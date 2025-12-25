İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

25 Aralık sabahı İstanbul'da hissedilen hareketlilik, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Bazı ilçelerde fark edilen sarsıntının ardından sosyal medyada paylaşımlar peş peşe gelirken, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme taşındı. Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 25 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 25 Aralık tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı detaylı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, vatandaşları bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

25 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

25 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda yapılan "deprem mi oldu?" paylaşımlarının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini belirterek güncel gelişmelerin yalnızca resmi veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.