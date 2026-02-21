İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Kent genelinde gün ortasında hissedilen titreşim, bazı ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığı araştırılırken, konu sosyal platformlarda kısa sürede gündem haline geldi. Resmi makamlardan yapılacak bilgilendirmeler ise yakından takip ediliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 21 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapında bulunan ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan "Son Depremler" listesi kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel ve güvenilir bilgilere ulaşmak isteyenler için Kandilli'nin yayımladığı kayıtlar resmi kaynaklar arasında yer alıyor.

AFAD'IN YAYIMLADIĞI SON SARSINTI RAPORU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 21 Şubat 2026 tarihli deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisi detaylı şekilde duyuruluyor. Kurum yetkilileri, 7 gün 24 saat esasına dayalı izleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca sosyal medyada dolaşan teyitsiz bilgilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği hatırlatılıyor.

21 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

21 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli titreşim, kentte geçici bir endişeye yol açtı. Artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme taşındı. Vatandaşlar, hem Kandilli Rasathanesi'nin hem de AFAD'ın güncel verilerini kontrol ederken, uzmanlar yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.