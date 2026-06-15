Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor! İşte zirvenin ana gündem maddesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'nin gündeminde dış politikadan ekonomiye, terörle mücadeleden NATO Zirvesi hazırlıklarına kadar birçok kritik başlık yer alıyor. Toplantıda özellikle ABD ile İran arasında yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

ABD-İRAN HATTINDAKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölge ülkeleri ve taraflarla gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında müzakerelerde gelinen son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslar ve bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da gündeme gelecek. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde yapılan hazırlıklar gözden geçirilecek. Toplantıda zirvenin gündem başlıkları ve alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin detaylı değerlendirme yapılması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son gelişmeler de ele alınacak. Terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından Meclis'te kurulan komisyonun çalışmaları değerlendirilecek. Sürece ilişkin planlanan yasal düzenlemeler, yol haritası ve sahadaki son duruma ilişkin istihbari bilgiler de toplantıda görüşülecek.

EKONOMİ VE PİYASALAR DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda ekonomi başlığı da önemli yer tutacak. ABD-İran hattındaki gelişmelerin küresel piyasalara etkileri, para piyasalarındaki son durum ve ekonomik göstergeler Kabine üyelerinin gündeminde olacak. Özellikle enerji fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve bunların Türkiye ekonomisine yansımaları değerlendirilecek.

Kaynak: Haberler.com