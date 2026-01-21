İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen deprem, kent genelinde kısa süreli endişeye neden oldu. Birçok ilçede hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair detayları araştırmaya başladı. Resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 21 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Yurt çapına yayılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin bile kayıt altına alındığı bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyenler için önemli bir kaynak olma özelliğini koruyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad'ın 21 Ocak tarihli son depremler tablosunda; yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detaylar yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncellenirken, yetkililer vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunuyor.

21 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

21 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların artmasının ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem verilerine yöneldi. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceğini belirterek gelişmelerin resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.