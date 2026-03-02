Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 2 Mart sabahı hissedilen kısa süreli sarsıntı, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, sallantının nedeni ve hangi ilçelerde etkili olduğu konusunu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da 2 Mart sabahı kısa süreli bir sarsıntı hissedildi ve bu durum sosyal medyada "Deprem mi meydana geldi?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, yaşanan sallantının nedenini, hangi ilçelerde daha fazla hissedildiğini ve olası etkilerini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 2 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyenler için Kandilli verileri, resmi ve güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 2 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablosunda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detayları paylaşıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

2 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 2 Mart sabahı bazı ilçelerde kısa süreli sallantılar hissedildi ve bu durum sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederken, yetkililer resmi açıklamalar dışındaki bilgilerin doğruluğuna itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü

İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü
Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı