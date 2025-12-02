Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
İstanbul yeni güne alışmaya çalışırken, kentin farklı noktalarından benzer bir hissiyat yükseldi. Kimisi evde hazırlığını yaparken, kimisi trafikte yol alıyordu; ancak herkesin zihninde aynı soru belirdi. Sosyal medya, paylaşımların artmasıyla birlikte kısa sürede hareketlendi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabahın erken saatlerinde ani bir hareketlilikle uyandı. Farklı ilçelerden gelen paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, şehirdeki herkes aynı soruyu sormaktan kendini alamadı: "Az önce deprem mi oldu?" Evden işe yetişenler, kahvesini hazırlayanlar… Hissedilen bu titreşim, şehrin dört bir yanından gelen yorumlarla birlikte merakın artmasına yol açtı ve sarsıntının kaynağına dair belirsizlik gündemi uzun süre meşgul etti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki tüm yer hareketlerini gelişmiş sensör ağları üzerinden anlık olarak izlemeye devam ediyor. Farklı istasyonlardan toplanan veriler saniyeler içinde değerlendirilerek "Son Depremler" ekranına yansıtılıyor. Kandilli'nin yüksek hassasiyetli sistemleri sayesinde mikro ölçekteki titreşimler bile kaydediliyor ve kamuoyuna açık hâle getiriliyor. Her iki kurumun güncel bilgileri, doğru ve hızlı veri arayan vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan deprem listesi; merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi teknik detayları içeriyor. Bu sayede vatandaşlar, resmi ve doğrulanmış verilere doğrudan erişim sağlayabiliyor. Kurumun yıl boyunca yürüttüğü deprem izleme ve bilgilendirme çalışmaları, hem farkındalık oluşturmayı hem de bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.

2 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

2 Aralık 2025 Salı sabahı, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden hafif bir sarsıntı hissedildiğine dair paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar kısa süreli bir titreşim algıladıklarını belirtti ve şehir gündemi bir kez daha "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna kilitlendi.

Hissedilen hareketlilik sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı resmi verilere çevrildi. Kurumlar, ölçümlerini kamuoyuyla paylaşarak yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeyi amaçladı. Yetkililer ayrıca vatandaşlara, teyit edilmemiş sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
