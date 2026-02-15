İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen hareketlilik, şehir genelinde kısa süreli endişe yarattı. Art arda yapılan sosyal medya paylaşımları, "Deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 15 Şubat'ta kaydedildiği belirtilen bu sarsıntının kaynağı ve büyüklüğü hakkında vatandaşlar, yetkili kurumlardan yapılacak açıklamaları bekliyor. Konuya dair güncel veriler ve uzman değerlendirmeleri ise haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 15 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke çapına yayılan ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuna sunuluyor. Güncel deprem bilgilerini öğrenmek isteyenler için Kandilli Rasathanesi verileri güvenilir başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 15 Şubat 2026 tarihli güncel deprem verilerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar paylaşılıyor.

Yetkililer, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme faaliyetleri kapsamında bilgilerin düzenli olarak güncellendiğini belirtirken, vatandaşları sosyal medyada dolaşan teyitsiz içeriklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

13 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

15 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği aktarılan sarsıntı, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme taşınırken, vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son deprem kayıtlarını kontrol etmeye başladı. Yetkililer ise gelişmelerin yalnızca resmi açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.