İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen ani bir titreşim, kentin farklı noktalarında aynı anda fark edildi. Günün erken saatlerinde yaşanan bu kısa süreli sarsıntı, vatandaşlarda tedirginlik yaratırken, sosyal medyada yapılan paylaşımlar " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Yaşanan hareketliliğe ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 10 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Yurt genelinde konumlandırılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin bile kayıt altına alındığı bu sistem, depremle ilgili güncel ve güvenilir bilgiye ulaşmak isteyenler için Kandilli verilerini önemli bir referans haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 10 Ocak tarihli son depremler tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve oluş zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler sürekli güncelleniyor. Yetkililer, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paniğe neden olabileceğini belirterek vatandaşların yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiğini vurguluyor.

10 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

10 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımların ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, kesinleşmeyen bilgilerin endişeyi artırabileceğine dikkat çekerek gelişmelerin yalnızca resmî veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.